محمد عواد يخضع للمسحة المقبلة مع اللاعبين الثلاثاء القادم

يخضع محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للمسحة الثالثة له الثلاثاء القادم.

وأكد محمد أسامة طبيب الفريق أنه يتابع حالة الحارس بصورة دائمة مشيرا إلى أنه بصحة وحالة جيدة.

وأكد طبيب الفريق أن المسحة التي خضع لها عواد مؤخرا جاءت سلبية وأنه بشكل كبير سيخضع للمسحة الثالثة بصحبة باقي لاعبي الفريق الذين سيخضعون للمسحة الثانية لهم الثلاثاء المقبل. يتابع حالة الحارس بصورة دائمة مشيرا إلى أنه بصحة وحالة جيدة.وأكد طبيب الفريق أن المسحة التي خضع لها عواد مؤخرا جاءت سلبية وأنه بشكل كبير سيخضع للمسحة الثالثة بصحبة باقي لاعبي الفريق الذين سيخضعون للمسحة الثانية لهم الثلاثاء المقبل.

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