بشرة خير.. سلبية المسحة الثانية لمحمد عواد

جاءت المسحة الثانية لمحمد عواد حارس فريق الزمالك سلبية بعد إصابته بفيروس كورونا.

وسوف يجرى عواد مسحة جديدة خلال الأيام المقبلة للتأكد من شفائه تماماً من ذلك الفيروس قبل العودة لتدريبات الفريق الجماعية.

وتقدم محمد عواد فى الفترة الأخيرة بالشكر إلى متابعيه على دعمه منذ إعلانه

إصابته بفيروس كورونا.وقال الحارس عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر": "شكراً لكل الناس اللى كلمتنى موبايل أو من خلال مسج على مواقع التواصل وبعتزر لو مقدرتش أرد على حد ربنا يحفظكم جميعاً".ويواصل الجهاز الطبى للزمالك، بقيادة الدكتور محمد أسامة، متابعة حالة محمد عواد حارس الفريق، بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا.وكان الحارس قد خضع لبروتوكول علاج فى المنزل بعد إجرائه فحص كورونا بشكل شخصى من أجل الاطمئنان على نفسه، ليفوجئ الحارس بإيجابية التحاليل الخاصة به مع عدم وجود أعراض.والتزم الحارس بالمنزل مع متابعة حالته مع الجهاز الطبى للفريق والحصول على العلاج فى المنزل.