الشباب السعودي يوافق على بقاء "بانيجا" مع إشبيلية الإسباني

وافق مجلس إدارة نادي الشباب السعودي لكرة القدم، على بقاء النجم الأرجنتيني إيفر بانيجا ضمن صفوف فريق إشبيلية الإسباني حتى نهاية منافسات الموسم الحالي. وكان بانيجا قد وقع على عقود انضمامه لنادي الشباب خلال شهر يناير الماضي، إذ ينتهي تعاقده مع إشبيلية بنهاية الموسم الجاري. مع إشبيلية بنهاية الموسم الجاري. وأعلن نادي الشباب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" موافقة إدارة النادي على تمديد عقد بانيغا على أن يلتحق بصفوف الشباب خلال فترة الاستعداد Advertisements للموسم الرياضي المقبل. للموسم الرياضي المقبل. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منح الأندية حق تمديد العقود المنتهية حتى نهاية الموسم الحالي دون الارتباط بموعد محدد شريطة اتفاق الأطراف المعنية. يذكر أن دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين متوقف منذ منتصف مارس الماضي، بسبب وباء فيروس كورونا، ومن المنتظر أن يستأنف في الرابع من أغسطس المقبل.

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