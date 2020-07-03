ميسي يستعد للرحيل عن برشلونة.. تعرّف على السبب

يبدو أن شهر العسل بين النجم العالمي ميسي وناديه برشلونة، اقترب من نهاية فصوله، حيث يرغب اللاعب في الرحيل مع نهاية عقده الذى ينتهي الموسم المقبل.

أكدت محطة "كادينا سير" الإذاعية الإسبانية، اليوم الجمعة، أن ليونيل ميسي قائد برشلونة أوقف مفاوضات تجديد عقده مع النادي ويستعد للرحيل عن الفريق الكتالوني المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد انتهاء عقده في 2021.

وأشار التقرير إلى أن ميسي ووالده خورخي كانا يتفاوضان مع النادي لتجديد العقد الذي تم توقيعه في 2017 لكن الآن اللاعب الأرجنتيني لا يرغب في البقاء في كامب نو.

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وأوضح التقرير أن ميسي غاضب من التقارير الصحافية التي جعلته يبدو مسؤولًا عما يحدث

في النادي مثل إقالة المدرب إرنستو فالفيردي في يناير، كما يشعر بالإحباط من افتقار التشكيلة للكفاءة.

أحرز ميسي، الذي بلغ "33 عامًا" الشهر الماضي، الهدف رقم 700 في مسيرته عندما هز شباك أتلتيكو مدريد من ركلة جزاء يوم الثلاثاء لكن المباراة انتهت بخيبة أمل للفريق القطالوني بعد التعادل 2-2 وتراجع آماله في الاحتفاظ بلقب الدوري.

ويتأخر برشلونة بأربع نقاط عن ريال مدريد المتصدر قبل خمس جولات من النهاية بعدما تغلب فريق العاصمة 1-صفر على ضيفه خيتافي يوم الخميس.