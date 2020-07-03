الجونة يستعد لاستئناف الدوري و"بيدرو" يصل اليوم

واصل فريق الجونة تدريباته استعدادًا لاستئناف منافسات الدورى المقرر إنطلاقه 7 أغسطس المقبل، بعد فترة توقف منذ مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا، حيث التزم جميع اللاعبين بالإجراءات الاحترازية خلال المران والتباعد الاجتماعى.

كان الفريق بدأ التدريبات الثلاثاء الماضي، ويقوم بعمل مسحة كل 5 أيام، بعد

أن تم إجراء 4 مسحات سابقة، التي كشفت عن عينة إيجابية واحدة فى المسحة الثانية، التي كانت مفاجأة للبعض وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية لها على الفور.

وتسود حالة من التفاؤل داخل إدارة النادي مع استئناف الدوري

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وعودة الفريق للأداء والنتائج الجوية والخروج من عنق الزجاجة، خصوصًا مع التزام اللاعبين وتحقيق الاستقرار الفني والمادي والإداري.

في سياق آخر يعود بيدرو، المدير الفنى لفريق الجونة، إلى مصر اليوم بعد قضائه فترة التوقف في بلاده البرتغال.

يذكر أن فريق الجونة يضم 4 لاعبين معارين من الأهلى في الموسم الحالى، هم: أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار.