غدًا.. مسحة ثالثة للإنتاج الحربي واتجاه لصرف مستحقات اللاعبين كاملة

قررت إدارة نادي الإنتاج الحربي خضوع الفريق الكروي والجهاز الفني والإداري لمسحة كورونا الثالثة، غداً السبت، بعد ظهور حالة إيجابية بالجهاز الطبى للفريق خلال المسحة الثانية.

الأمر الذى دعا مسئولى الفريق لإجراء مسحة ثالثة للاطمئنان على اللاعبين والجهاز الفنى والإداريين قبل مواصلة التدريبات استعداداً لعودة بطولة الدورى 7 أغسطس المقبل

كان لاعبو الفريق انتظموا في التدريبات استعدادًا لانطلاق مباريات الدوري بعد توقف طويل بسبب أزمة وباء كورونا.

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من جانبه تدرس بقوة إدارة النادي صرف مستحقات اللاعبين كاملة من دون تخفيض نسبة 30% الذي كان تم الاتفاق عليها مع اللاعبين بسبب

توقف النشاط على خلفية أزمة كورونا.

وأكد اللواء أشرف عامر، رئيس الإنتاج الحربى، فى اجتماعه مع اللاعبين والجهاز الفنى، بقيادة مختار مختار، وجود رغبة حقيقية في صرف مستحقاتهم كاملة والتراجع عن قرار تخفيض العقود بنسبة 30%، تطبيقاً للاتفاق الذى تم بين الإدارة واللاعبين بتنفيذ تخفيض العقود فى حال إلغاء مسابقة الدورى.

وطالب عامر اللاعبين ببذل أقصى الجهد مع عودة البطولة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة.