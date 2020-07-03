الزمالك يعلن تعافي محمد عواد من فيروس “كورونا”

كشف نادي الزمالك، عن تعافي حارس مرمى الفريق محمد عواد، من اصابته بـ”فيروس كورونا” المستجد، بعد التأكد من سلبية المسحة الثانية.
وأكد مسؤولو الزمالك، أن حارس الفريق محمد عواد، خضع لإجراء المسحة الطبية الثانية الخاصة بـ”فيروس كورونا”، وجاءت النتيجة سلبية.
واعلن حارس الزمالك محمد عواد، اصابته بـ”فيروس كورونا” منذ أيام، وذلك عن طريق تغريدة قام بنشرها، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وقال الجهاز الطبي بالزمالك، أن محمد عواد أجرى المسحة الثانية له الخاصة بـ”فيروس كورونا”، بعد زوال الأعراض، للتأكد من شفائه، وهو ما أثبتته النتائج.
وخضع لاعبو الزمالك اليوم الجمعة، لإجراء المسحة الطبية الأولى الخاصة بـ”فيروس كورونا”، للتأكد من سلامة اللاعبين قبل خوض الفريق تدريباته، استعدادا لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز,
وأكد الجهاز الطبي بالزمالك، تعافي محمد عواد تماما، من الاصابة بـ”فيروس كورونا”، وبات جاهزًا للمشاركة في تدريبات الفريق.
ويعد الزمالك أخر أندية الدوري المصري، التي تجري مسحة “كورونا”، بعد تراجع مرتضى منصور، عن قراره السابق بعدم إجراء الاختبار الطبي أو المشاركة في الدوري الممتاز.
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