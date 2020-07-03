فرانك لامبارد: تشيلسي ينتظره الكثير من العمل الشاق لمواكبة ليفربول ومانشستر سيتي

اعترف مدرب تشيلسي الإنجليزي، فرانك لامبارد بأن الطريق لا يزال طويلا أمام فريقه لمواكبة حالة الاستقرار التي يمتع بها ليفربول ومانشستر سيتي في المواسم القليلة الماضية.

وجاءت الخسارة أمام وست هام يونايتد بنتيجة 3-2 مساء أمس الأربعاء لتهدر على تشيلسي فرصة إزاحة ليستر سيتي عن المركز الثالث، حيث أصبح البلوز يقاتل من أجل البقاء في المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

ويدرك لامبارد جيدًا، أن فريقه أمام الكثير من العمل الشاق، لتأمين أحد مراكز المربع الذهبي المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وقال لامبارد في تصريحات صحفية عن خسارة تشيلسي أمس: “إنه شيء حدث عدة مرات هذا الموسم، الفرصة كانت سانحة لنا لتقليص الفارق أو التقدم على حساب فرق أخرى بجدول الترتيب”.

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وأضاف: “هذه إشارة إلى المكانة التي وصلنا لها، نحتاج لكثير من العمل الشاق لتحقيق مرادنا، وتحقيق حالة الثبات، التي وصل لها ليفربول ومانشستر سيتي بمرور الوقت”.

وأشار: “علينا أن ندرك الوضع الذي بتنا فيه، فيما يتعلق بالكفاح من أجل احتلال أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا ومن أجل التقدم للأمام”.

وأكد لامبارد أن الخسارة أمام وست هام ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار، في ظل استمرار فرص تشيلسي في إنهاء الموسم ضمن الأربعة الأوائل.

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