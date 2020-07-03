رياضة | خوفًا من انضمامه للزمالك.. الأهلي يرفض رحيل نجم الفريق نهائيًا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر خوفًا من انضمامه للزمالك.. الأهلي يرفض رحيل نجم الفريق نهائيًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، فكرة التنازل عن خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم، بصفة نهائية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتحفظ المارد الأحمر، على فكرة التفريط في خدمات ناصر ماهر لاعب الفريق المعار إلى صفوف سموحة، على سبيل البيع النهائي سواء محليًا أو خارجيًا.

ويأتي رفض مجلس القلعة الحمراء، خوفًا من رحيل اللاعب بعد ذلك إلى صفوف الزمالك، خاصةً أن المارد الأبيض كان قد فتح معه مفاوضات بالفترة السابقة.

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ويرغب سموحة، في الحصول على خدمات ناصر ماهر بصفة نهائية بناءً على طلب من حمادة صدقي المدير الفني، خاصةً أنه من العناصر الهامة.

وكان ناصر ماهر، رفض فكرة الإعارة إلى صفوف ناسيونال ماديرا البرتغالي، وفضل الاستمرار في فريقه السكندري لمدة موسم آخر بعد تدخل فرج عامر رئيس النادي، ووعده برفع راتبه للإستمرار.

وتلقى النادي الأهلي مؤخرًا، عرضًا من جانب إدارة نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي، لاستعارة اللاعب لمدة موسم بالانتقالات الصيفية المقبلة.