رياضة | نجم الأهلي يتمرد ويرفض الدخول في صفقة طاهر ويرحب بالخليج

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يتمرد ويرفض الدخول في صفقة طاهر ويرحب بالخليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فكرة الانتقال إلى صفوف المقاولون العرب، في صفقة تبادلية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووضع عماد النحاس المدير الفني لذئاب الجبل، حسين السيد مارسيلو ظهير أيسر المارد الأحمر والمعار إلى الصفاقسي التونسي، ضمن حساباته للحصول على توقيعه ضمن صفقة انتقال طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق إلى المارد الأحمر بالموسم الجديد.

وأبدى مارسيلو، تحفظه على فكرة اللعب داخل الدوري المصري في حال عدم استمراره داخل القلعة الحمراء، وفضل الانتقال إلى أحد الدوريات الخليجية.

ومن المقرر أن يعود مارسيلو إلى صفوف الصفاقسي، خلال الأيام المقبلة واستكمال ما تبقى من الموسم، حيث يتواجد في القاهرة بسب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، دخل في مفاوضات رسمية مع إدارة نادي المقاولون العرب، للتعاقد مع طاهر طاهر، بداية من الموسم الجديد.