رياضة | برلين يجدد عقد نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برلين يجدد عقد نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي يونيون برلين الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة تجديد عقد اللاعب المخضرم كريستيان جينتنر لمدة موسم واحد على الأقل، ليستمر اللاعب ضمن صفوف الفريق حتى عام 2021 .

ومنذ انضمامه إلى صفوف الفريق قادما من شتوتجارت في الصيف الماضي، خاض جينتنر /34 عاما/ 31 مباراة سجل خلالها ثلاثة أهداف، وساعد الفريق في حسم البقاء بدوري الدرجة الأولى.

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وكان جينتنر قد صرح في وقت سابق قائلا :"بالنسبة لي، هو أمر واضح أنني أرغب في مواصلة مسيرتي الاحترافية في كرة القدم، ويسعدني أن أحقق ذلك مع فريق يونيون برلين."

وأضاف :"تحدي بقاء يونيون في البوندسليجا يشكل حافزا هائلا بالنسبة لي."

وشارك جينتنر في خمس مباريات دولية مع المنتخب الألماني واعتلى منصة التتويج بالبوندسليجا مرتين، مع شتوتجارت عام 2007 ومع فولفسبورج عام 2009.