رياضة | أمير مرتضى: الزمالك سيدخل معسكر مغلق بعد إجراء المسحة الثانية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أمير مرتضى: الزمالك سيدخل معسكر مغلق بعد إجراء المسحة الثانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادي أن الفريق الأول لكرة القدم سيدخل معسكر مغلق بعد إجراء المسحة الثانية للاعبين.

وقال المشرف على الكرة إن الفريق أجرى المسحة الأولى اليوم للاطمئنان على اللاعبين وسيتم بدءا من غدا إجراء قياسات طبية بأحد المستشفيات بالسادس من أكتوبر وسيتم تقسيم اللاعبين على مجموعات خلال 3 أيام.

وتابع :"سنقوم بإجراء المسحة الثانية خلال 72 ساعة بعدها ينخرط الفريق في التدريبات الجماعية".

وأضاف : "سندخل في معسكر مغلق عقب ظهور المسحة الثانية والاطمئنان على الجميع".