رياضة | أمير مرتضى: موعد نصف نهائي أبطال إفريقيا مناسب لنا ونستعد من أجل هذة المواجهة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أمير مرتضى: موعد نصف نهائي أبطال إفريقيا مناسب لنا ونستعد من أجل هذة المواجهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالنادي أن تحديد موعد نصف نهائي دوري أبطال افريقيا مناسب للفريق والذي يستعد بشكل قوي من أجل هذة المواجهة.

وقال المشرف على الكرة إن الجهاز الفني يرحب بالأمر والقرار الذي اتخذه الاتحاد الافريقي من أجل هذه البطولة.

وأضاف : "سنعمل بقوة من خلال استعدادات خاصة سيقوم بها الجهاز الفني مع اللاعبين وهدفنا وتركيزنا هو الحصول علي البطولة وسنعمل خطوة بخطوة حتى الوصول لمنصة التتويج".

Advertisements

في سياق متصل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض اللاعبين برنامح تأهيلي، تحسباً لعودة التدريبات الجماعية في أي وقت، وذلك بعد الإيقاف الطويل في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.

يذكر ان فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.