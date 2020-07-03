رياضة | موعد مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقى فريق برشلونة بقيادة مدربه كيكي سيتين مع نظيره فريق فياريال يوم الأحد 5 يوليو، وذلك في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة ضد فياريال :-

وسوف تقام المباراة بين برشلونة وفياريال في الساعة في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

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ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني :-

ويحتل فريق برشلونة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 70 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن فريق ريال مدريد صاحب الصدارة.

نتيجة مباراة برشلونة الأخيرة :-

وكان فريق برشلونة قد تعادل مع فريق أتليتكو مدريد بنتيجة هدفين مقابل هدفين في الجولة الماضية خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب كامب نو.