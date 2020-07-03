شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: نستعد بقوة لنصف نهائي دوري الأبطال.. وهدفنا حصد اللقب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، إن تحديد موعد نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمر مناسب للفريق، الذي يستعد بشكل قوي من أجل هذه المواجهة.

ويستعد الزمالك لملاقاة الرجاء المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، سبتمبر المقبل، إذ تقام مباريات هذه المرحلة من دور واحد.

وقال المشرف على الكرة، في تصريحات لموقع الزمالك الرسمي، إن الجهاز الفني يرحب بالأمر والقرار الذي اتخذه الاتحاد الأفريقي من أجل هذه البطولة.

وأضاف: «سنعمل بقوة من خلال استعدادات خاصة سيقوم بها الجهاز الفني مع اللاعبين، وهدفنا وتركيزنا هو الحصول على البطولة، وسنعمل خطوة بخطوة حتى الوصول لمنصة التتويج».