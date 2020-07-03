شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: موعد نصف نهائى أبطال أفريقيا مناسب للزمالك.. وهدفنا اللقب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالنادي أن تحديد موعد نصف نهائي دوري أبطال افريقيا أمام الرجاء المغربى، فى شهر سبتمبر المقبل، مناسب للفريق الذي يستعد بشكل قوي من أجل هذه المواجهة، التى ستقام بنظام المباراة الفاصلة بعد قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بإقامة نصف نهائى النسخة الجارية من مباراة واحدة فى دولة محايدة.

وقال المشرف على الكرة بنادى الزمالك إن الجهاز الفني يرحب بالأمر والقرار الذي اتخذه الاتحاد الافريقي من أجل هذه البطولة، وأضاف: "سنعمل بقوة من خلال استعدادات خاصة سيقوم بها الجهاز الفني مع اللاعبين وهدفنا وتركيزنا هو الحصول علي البطولة الأفريقية وسنعمل خطوة بخطوة حتى الوصول لمنصة التتويج".

Advertisements

فيما أوضح أمير مرتضى منصور أن الفريق سيدخل معسكر مغلق بعد إجراء المسحة الثانية للاعبين، وقال إن الفريق أجرى المسحة الأولى اليوم للاطمئنان على اللاعبين وسيتم بدءً من غدا إجراء قياسات طبية بأحد المستشفيات بالسادس من أكتوبر وسيتم تقسيم اللاعبين على مجموعات خلال 3 أيام، وتابع :"سنقوم بإجراء المسحة الثانية خلال 72 ساعة بعدها ينخرط الفريق في التدريبات الجماعية.. وسندخل في معسكر مغلق عقب ظهور المسحة الثانية والاطمئنان على الجميع".

وأجرى الجهاز الفنى والإدارى والطبى واللاعبون بالفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك المسحة الأولى لكورونا بمقر النادى، تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى بالفريق. وتواجد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة خلال إجراء المسحة، والتى جاءت للاطمئنان على الفريق.

من جانب أكد الدكتور محمد أسامة أنه تم إجراء تحاليل للاطمئنان على صحة اللاعبين واختبار سريع للأجسام المضادة، وكذلك المسحة الأولى "pcr"، وأضاف، "سنقوم بعمل قياسات طبية ستبدأ من الغد لمدة 3 أيام، حيث يتم تقسيم اللاعبين لمجموعات وستكون القياسات بالسادس من أكتوبر بأحد المستشفيات".