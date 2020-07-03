شكرا لقرائتكم الجونة يواصل استعداداته للدوري بتدريبات قوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة استعداداته لاستئناف مسابقة الدوري العام المقرر عودتها في 7 أغسطس المقبل، بعد فترة التوقف الطويلة التي تعرض لها النشاط الرياضي منذ مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وواصل الفريق الساحلي تدريباته ملتزماً بالاجراءات الاحترازية خلال المران والتباعد الاجتماعي للوقاية من الفيروس.

من جانبه، قال نادر شوقي الرئيس التنفيذي للشركة المسئولة عن إدارة نادي الجونة، ان فريق الكرة بدأ التدريبات يوم الثلاثاء الماضي، ويقوم بعمل مسحة كل 5 أيام ، بالتنسيق مع اتحاد الكرة، مضيفا ان فريق الجونة أجرى 4 مسحات حتى الآن وكانت هناك عينة إيجابية واحدة في المسحة الثانية".

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وأوضح شوقى في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة علي قناة اون تايم سبورت 2 ، أن بيدرو المدير الفني لفريق الجونة سيعود إلى مصر 3 يوليو المقبل حيث يتواجد حاليا في البرتغال وسيعود بعد غد الجمعة، ولا يوجد لدينا مشكلة في فترة الإعداد، وبعد 4 أسابيع سنكون جاهزين".

كما أكد نادر شوقي إنه في أخر 6 أسابيع من دوري الموسم الحالى سيتحدث مع الأهلى بشأن اللاعبين المعارين وحسم مصيرهم، حيث يضم فريق الجونة 4 لاعبين معارين من الأهلي في الموسم الحالي، وهم أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم علي ومحمود الجزار.