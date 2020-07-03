شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يطلب تقريراً من سيزا حول مدى التزام صالح جمعة فى تدريبات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، من ديفيد سيزا المدرب العام للفريق تجهيز تقرير خاص عن صالح جمعة لاعب الفريق ومدى التزامه خلال الفترة الماضية بعدما شارك فى تدريبات الفريق الجماعية وكذلك جديته ووزنه وغيرها من الأمور التى سيُناقشها ويبحثها المدير الفنى للفريق بعد عودته من إجازته الحالية فى سويسرا، وسيكون لهذا التقرير دور فى تحديد مصير صالح جمعة ومشاركته فى التدريبات الفريق المقبلة من عدمها، خاصة أن صالح كان يتدرب بمفرده فى "الجيم" طوال الفترة الماضية قبل أن يوافق فايلر على مشاركة اللاعب فى التدريبات الجماعية وهو ما وصفه البعض بإمكانية العفو عن اللاعب وعودته لللتدريبات فى وجود فايلر ثم المشاركة فى بطولة الدورى التى تقرر استئنافها يوم 7 أغسطس المقبل حسبما أعلن اتحاد الكرة مؤخراً.

على صعيد متصل، يعود السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الاهلى الاثنين المقبل لاستكمال مهمته مع الأهلى على الصعيدين المحلى والأفريقي، واعتمد مجلس إدارة النادى فى اجتماعه الأخير التعاقد مع فايلرلمدة موسم جديد، وذلك فى ضوء المفاوضات التى قام بها المهندس خالد مرتجى عضو مجلس الإدارة على مدار الأيام الماضية والمكلف من محمود الخطيب رئيس النادى بذات المهمة ومعه أمير توفيق مدير التعاقدات، واستقر الأمر بعد عرض مرتجى الذى بذل جهدًا كبيرًا على أن يكون التعاقد لمدة سنة واحدة فى ضوء المعطيات الحالية على مستوى العالم كله.