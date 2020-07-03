شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الرياضة.. كواليس فخ السيتى لـ"ليفربول" وموقف "ميسى" من الرحيل عن برشلونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول موجز الرياضة من صالة تحرير الخليج 365 الذى قدمه الزميل تامر إسماعيل وأعده الزميل أحمد الجعفرى، وجبة رياضية دسمة شهدتها الملاعب العالمية والمحلية خلال الـ24 ساعة الماضية، بدأت في الملاعب الإنجليزية بمباراة مثيرة للغاية بين فريقى مانشستر سيتى وليفربول.

تناول الموجز تفاصيل مباراة ليفربول ومانشستر، التى بدأت بممر شرفي أعده لاعبى "مان بلو" للاعبي الريدز بعد تتويجهم رسميًا ببطولة الدورى العام، ولكنهم أعدوا لهم مفاجأة أخرى خلال المباراة، حيث تمكنوا من دك شباك بطل الدورى الإنجليزي بـ4 أهداف مقابل لا شيئ في مباراة مثيرة للغاية، عجز خلالها لاعبى الريدز عن تسجيل أي هدف.

الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" شارك مجموعة من صور اللقاء وقال في رسالة للتعليق على نتيجة المباراة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "لم تكن ليلة الريدز.. رباعية قاسية من الوصيف في شباك البطل".

وتحدث الموجز عما كشفته تقارير صحفية إسبانية، عن نية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عدم تمديد عقده مع نادى برشلونة، والرحيل عن صفوف الفريق، مع نهاية عقده الحالى فى عام 2021،

حالة من القلق والحذر ظهرت داخل جدران النادي، كون "ميسى" أحد أهم العناصر الأساسية التى يعتمد عليها برشلونة فى السنوات الأخيرة.

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التقارير تحدثت عن أن سبب تفكير النجم الأرجنتيني بتجميد التفاوض حول تجديد عقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة، من بينها موقف الإدارة من تخفيض الأجور بجانب التسريبات التى خرجت من داخل غرف خلع الملابس بالنادى.

وفى إسبانيا تناول الموجز الرياضى تحليق ريال مدريد، بصدارة الدوري الإسباني، مع نهاية منافسات الجولة الـ33 من الليجا، بعد فوزه الصعب الذى حققه على ضيفه فريق خيتافى، بهدف وحيد، فى لقاء ديربى مدريد المصغر، والذى جمع الفريقين مساء الخميس، على ملعب "ألفريدو دى ستيفانو".

وجاء برشلونة فى المركز الثانى برصيد 70 نقطة، بعد سقوطه فى فخ التعادل الإيجابى مع فريق أتلتيكو مدريد، بنتيجة 2 – 2، مساء الثلاثاء الماضي.

وفى الرياضة المحلية ناقش الموجز قرارت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بشأن تشكيل إدارة طبية جديدة داخل اتحاد الكرة تكون مختصة بإنشاء ملفات لكل نادٍ بالدورى الممتاز واللاعبين عن الحالة الصحية لكل فرد ومتابعته أولا بأول.

وقرر اتحاد الكرة إسناد اللجنة الطبية لكورونا إلى مصطفى ترك مدير مكتب رئيس اتحاد الكرة، والذى تولى هذا المنصب لسنوات طويلة مع سمير زاهر وجمال علام وهانى أبو ريدة ثم عمرو الجناينى، قبل ان يتم إسناد مهمة جديدة اليه وهى إدارة اللجنة الطبية بفيروس كورونا.

وتحدث الموجز عن كشف جهاز الزمالك سلبية المسحة الثانية لمحمد عواد، حارس الفريق، ومن المقرر أن يجرى عواد مسحة جديدة خلال أيام للتأكد من شفائه تماماً قبل العودة للتدريبات، واستبعد جهاز الزمالك محمد عواد، خلال إجراء المسحة الأولى مع اللاعبين فى الوقت الحالي.

وقرار كابتن محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، عقد جلسة خاصة مع الدكتور محمد شوقى رئيس اللجنة الطبية بالنادى من أجل الحصول على "فتوى طبية" ومعرفة سر أزمة حسين الشحات الأخيرة المتعلقة بالعملية الجراحية التى أجراها اللاعب قبل أسبوعين تقريباً فى "الفتاق".

ويرغب الخطيب فى معرفة رأى الدكتور فى سر غياب اللاعب مدة طويلة بعدما أعلن الطبيب المعالج للشحات أن الأخير يحتاج أربعة أشهر للعودة للملاعب، وهو ما أثار صدمة فى القلعة الحمراء وجعل رئيس الأهلى يفتح تحقيقاً فى جراحة اللاعب التى سيغيب بسببها عن التدريبات والمباريات.