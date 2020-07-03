شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: موعد نصف نهائى أبطال أفريقيا مناسب للزمالك.. وهدفنا اللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، أن تحديد موعد نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الرجاء المغربى فى شهر سبتمبر المقبل مناسب للفريق الذى يستعد بشكل قوى من أجل هذه المواجهة، التى ستقام بنظام المباراة الفاصلة بعد قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بإقامة نصف نهائى النسخة الجارية من مباراة واحدة فى دولة محايدة.

وأضاف المشرف على الكرة بنادى الزمالك أن الجهاز الفنى يرحب بالأمر والقرار الذى اتخذه الاتحاد الأفريقى من أجل هذه البطولة، مضيفا، "سنعمل بقوة من خلال استعدادات خاصة سيقوم بها الجهاز الفنى مع اللاعبين، وهدفنا وتركيزنا هو الحصول على البطولة الأفريقية وسنعمل خطوة بخطوة حتى الوصول لمنصة التتويج".

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فيما أوضح أمير مرتضى منصور أن الفريق سيدخل معسكراً مغلقاً بعد إجراء المسحة الثانية للاعبين، وقال إن الفريق أجرى المسحة الأولى اليوم للاطمئنان على اللاعبين وسيتم بدءًا من غد إجراء قياسات طبية بأحد المستشفيات بالسادس من أكتوبر وتقسيم اللاعبين على مجموعات خلال 3 أيام، قائلا، "سنقوم بإجراء المسحة الثانية خلال 72 ساعة بعدها ينخرط الفريق فى التدريبات الجماعية.. وسندخل فى معسكر مغلق عقب ظهور المسحة الثانية والاطمئنان على الجميع".

وأجرى الجهاز الفنى والإدارى والطبى واللاعبون بالفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك المسحة الأولى لكورونا بمقر النادى، تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى بالفريق. وتواجد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة خلال إجراء المسحة، والتى جاءت للاطمئنان على الفريق.

من جانبه أكد الدكتور محمد أسامة أنه تم إجراء تحاليل للاطمئنان على صحة اللاعبين واختبار سريع للأجسام المضادة، وكذلك المسحة الأولى "pcr"، وأضاف، "سنقوم بعمل قياسات طبية ستبدأ من الغد لمدة 3 أيام، حيث يتم تقسيم اللاعبين لمجموعات وستكون القياسات بالسادس من أكتوبر بأحد المستشفيات".