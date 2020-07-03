شكرا لقرائتكم خبر عن هل يكون لـ صالح جمعة دور فى الأهلى بعد العودة للالتزام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت تدريبات الأهلى بعد عودة النشاط الرياضى ظهور صالح جمعة لاعب الفريق، بعدما كان مجمدا من جانب الجهاز الفنى بقيادة رينيه فايلر، بسبب تصرفاته غير المقبولة من جانب الخواجة، إضافة إلى أفعاله وتصريحاته ضد المدرب السويسرى، وآخرها ما نشره على السوشيال ميديا من صورة بمسلسل البرنس، وكأن فايلر يلقى به فى الشارع على غرار المسلسل، إلا أن تدخل لاعبى الفريق الأحمر وفى مقدمتهم محمد الشناوى حارس العرين الأهلاوي، بعد ما رأوه من حرص صالح على العودة من جديد والتزامه بالتدريبات الانفرادية، فتوسطوا لدى المدير الفنى الذى وافق على عودة اللاعب للتدريبات الجماعية.

ويطمح صالح جمعة لاستعادة مستواه والمشاركة مع المارد الأحمر وحجز مقعد دائم فى قطار الانتصارات بعد استئناف النشاط الرياضى وانتهاء فترة التوقف التى امتدت منذ مارس الماضى، ويحاول صالح الاجتهاد لإرضاء الجهاز الفنى الذى استبعده من الحسابات فى وقت سابق.

ولكن هل يكون لصالح جمعة دور فى الأهلى الفترة المقبلة مع فايلر، بعدما توافرت عدة عوامل تدفعه لاستغلال الفرصة من جديد واستعادة التألق، منها حسم الأهلى لبطولة الدورى فى ظل فارق النقاط بينه وبين أقرب منافسيه، وكذلك تساوى مستوى اللاعبين بسبب قترة توقف كورونا، إضافة إلى دعم وحب الجماهير للاعب.

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وما يزيد التوقعات بعودة صالح جمعة للمشاركة مع الفريق الفترة المقبلة هو التزام اللاعب، وحرصه على العودة من جديد لصفوف الفريق الأحمر، إضافة إلى التقرير الذى طلبه فايلر، المدير الفنى للأهلى، من ديفيد سيزا المدرب العام للفريق عن صالح جمعة لاعب الفريق ومدى التزامه خلال الفترة الماضية بعدما شارك فى تدريبات الفريق الجماعية وكذلك جديته ووزنه وغيرها من الأمور التى سيُناقشها ويبحثها المدير الفنى للفريق بعد عودته من إجازته الحالية فى سويسرا.

ومن المنتظر أن يكون لهذا التقرير دور فى تحديد مصير صالح جمعة ومشاركته مع افريق الفترةالمقبلة من عدمه .

شارك صالح مع الأهلى فى 69 مباراة، سجل 12 هدفاً وصنع 13، بينما لعب مع إنبى فى 26 مباراة، سجل هدف وصنع هدفين، وبلغ إجمالى أهدافه فى الايجيبشن ليج 9 أهداف مع كلا الفريقين وصنع 14