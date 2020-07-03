شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستبعد "عواد" من المسحة الأولى للاعبين رغم سلبية فحص كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد جهاز الزمالك محمد عواد، حارس الفريق، خلال إجراء المسحة الأولى مع اللاعبين فى الوقت الحالى، لحين الاطمئنان على حالته تماماً، بعدما أجرى الحارس مسحة جديدة أكدت سلبية التحاليل الخاص بفيروس كورونا، بعدما تعرض الحارس للإصابة بالفيروس ثم خضع لبروتوكول العلاج المنزلى وأثبتت التحاليل سلبية المسحة الخاص به، إلا أنه سيجرى مسحة جديدة خلال الأسبوع المقبل يتواجد بعدها مع باقى زملائه بالفريق لحين التأكد من تعافيه تماما من ذلك الفيروس.

وكشف جهاز الزمالك عن سلبية المسحة الثانية لمحمد عواد، حارس الفريق الأبيض، بعدما خضع لها عقب متابعة حالته مع الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، بعد إصابته بفيروس كورونا، على أن يجرى محمد عواد مسحة جديدة خلال الأيام المقبلة للتأكد من شفائه تماماً من ذلك الفيروس قبل العودة لتدريبات الفريق الجماعية.

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وتقدم محمد عواد فى الفترة الأخيرة بالشكر إلى متابعيه على دعمه منذ إعلانه إصابته بفيروس كورونا، وقال الحارس عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر"، "شكراً لكل الناس اللى كلمتنى موبايل أو من خلال مسج على مواقع التواصل وبعتزر لو مقدرتش أرد على حد ربنا يحفظكم جميعاً".

ويواصل الجهاز الطبى للزمالك، بقيادة الدكتور محمد أسامة، متابعة حالة محمد عواد حارس الفريق، بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا، حيث خضع الحارس لبروتوكول العلاج فى المنزل بعد إجرائه فحص كورونا بشكل شخصى من أجل الاطمئنان على نفسه، ليفوجئ الحارس بإيجابية التحاليل الخاصة به مع عدم وجود أعراض، لذا التزم بالمنزل مع متابعة حالته مع الجهاز الطبى للفريق والحصول على العلاج فى المنزل، حيث كشف عواد للمقربين منه أن حالته مستقرة وجيدة.

وكشف مصدر بفريق الزمالك عن تفاصيل إصابة محمد عواد حارس مرمى الفريق الأبيض بفيروس كورونا، بعد إعلان الحارس للمسألة بشكل رسمى عبر حسابه على موقع "تويتر"، وأكد المصدر أن اللاعب كان يقوم بشراء بعض المستلزمات الخاصة به ليقوم بعد ذلك بإجراء فحص فيروس كورونا الذى يتم إجراؤه وهو متواجد فى السيارة، من أجل الاطمئنان على نفسه، وفوجئ بعد الخضوع للمسحة بأن نتيجة التحاليل إيجابية، وعقب خضوعه للمسحة الثانية تبين سلبية التحاليل إلا إن الجهاز الطبى سينتظر إجراء مسحة جديدة له خلال الفترة الحالية للتأكد من تعافيه تماما من فيروس كورونا، وذلك قبل عودته لتدريبات الفريق التى ستقام خلال الفترة المقبلة.