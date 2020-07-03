شكرا لقرائتكم خبر عن "فخري" الأهلي يتحدث عن القدوة محمد صلاح والتفاؤل بعد رفض عروض الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى محمد فخرى، لاعب فريق الشباب بالأهلى الذى تم تصعيده للمشاركة الجماعية مع الفريق الأول مؤخراً، سعادته بالتواجد مع اللاعبين الكبار والمشاركة فى التدريبات الجماعية، موضحاً أن وجود لاعبين داخل صفوف الفريق من الجيل ‏الحالى سبق لهم اللعب فى قطاع الناشئين بالنادى أكبر دافع وحافز لتشجيعى فى الوصول للمستوى ‏الذى وصلوا إليه، والتمسك بفرصة المشاركة المستمرة مع الفريق الأول، خاصة أن تألق هؤلاء اللاعبين جعل ‏الجميع؛ سواء جهاز فنى أو جماهير، ينظرون بتفاؤل كبير إلى اللاعب الذى يتم تصعيده.

وقال فخري، إن سامى قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني يتحدث معه بشكل دائم لتحفيزه ‏خلال التدريبات، ويطالبه بتخطى أى صعوبات فى الفترة الحالية، مشيراً إلى أن هذه الكلمات تعد أفضل دافع ‏له، خاصة أن المدرب المساعد كان يتابعه منذ أن كان لاعباً فى صفوف غزل المحلة.‏

وأوضح لاعب فريق الشباب بالأهلى أنه حرص على تنفيذ برنامج تدريبى خلال فترة توقف ‏النشاط بالتنسيق والمتابعة المستمرة من عمرو أنور المدير الفنى لفريق 99 بالنادى، مؤكدا أن طموحه فى ‏الفترة الحالية ينصب على تثبيت أقدامه مع الفريق الأول، الذى سيكون نقطة انطلاق لمرحلة ‏جديدة فى مشواره الكروى والتواجد مع المنتخب.‏

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وأشار فخرى إلى أنه تلقى عروضاً خلال الانتقالات الشتوية الماضية ‏ولكنها تعطلت فى اللحظات الأخيرة، وأنه متفائل بالمرحلة المقبلة بعد عودة النشاط من ‏جديد،‏ وشدد لاعب شباب الأهلى على أن النادى يتبع كافة الإجراءات الاحترازية، ويجب أن ‏نتعايش مع الظروف الحالية، من خلال التدريبات اليومية واستئناف البطولات على غرار ما حدث ‏فى العديد من الدول الأوروبية.‏

وأكد فخرى أن بطولة أفريقيا هى الهدف الأكبر للأهلي، والتحدى الأصعب للجيل الحالى القادر على ‏تحقيق حلم الجماهير بالعودة من جديد إلى منصات التتويج الأفريقية، خاصة أن الفريق يسير بخطوات ‏ثابته نحو تحقيق هذا الحلم.‏‎ ‎

وأكد فخري أن محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى المحترف فى ليفربول الإنجليزي، اجتهد ‏ووضع أمامه هدفا منذ الصغر، وأصبح مثلا أعلى للأجيال الحالية، خاصة أنه واجه تحديات وصعاب كبيرة وتغلب عليها فى بداية مشواره إلى أن أصبح أحد أهم اللاعبين فى أوروبا ‏والعالم،‏‎ ‎ واختتم فخرى حديثه، مؤكدا أن طموحه كبير داخل النادى الأهلي، ولديه الرغبة القوية ‏فى تثبيت أقدامه مع الفريق الأول، ويسعى إلى تحقيق هذا الحلم بكل قوة من خلال التدريبات اليومية ‏والالتزام بكافة النصائح والتوجيهات؛ سواء من اللاعبين الكبار أو الجهاز الفني.‏