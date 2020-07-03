شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث العروض المحلية لضم ناصر ماهر بعد رفض طلب ماديرا البرتغالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبحث لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى مصير العروض المحلية التى تلقاها ناصر ماهر خلال الفترة الماضية، بعدما رفض اللاعب عرضاً رسمياً من نادى ناسيونال ماديرا البرتغالى، والذى عرض استعارة اللاعب موسماً مقابل 120 ألف دولار، ورغم أن الأهلى رحّب بفكرة إعارة ناصر ماهر لعدم حاجة الفريق لجهوده خلال الموسم المقبل، وهو ما أكده رينيه فايلر مدرب الفريق، إلا أن اللاعب رفض فكرة الانتقال للنادى البرتغالى باعتبار أن العرض ليس مُغرياً على الصعيد المالى، ويرى اللاعب أن البقاء فى الدورى المحلى سيكون أفضل بالنسبة له على الصعيد المالى.

وتناقش اللجنة عدة عروض تلقاها ناصر ماهر مؤخراً، أبرزها سموحة الذى يرغب فى تجديد استعارته، بجانب عروض من إنبى والاتحاد السكندرى والمقاولون العرب.

من ناحية أخرى، استفسر رينيه فايلر من مسئولى النادى خلال الأيام الماضية عن تطورات ملف الصفقات الجديدة التى يستعد الأهلى لحسمها فى غضون الأسابيع القليلة المقبلة، وبحث المدير الفنى الموجود حالياً فى سويسرا لقضاء إجازة عدة أيام برفقة أسرته التى تُقيم هناك عدة أمور خاصة بالفريق، وفى مقدمتها ملف الصفقات التى سبق وحددها المدرب السويسرى قبل سفر إلى بلاده يوم 12 يوينيو الماضى.

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وتشاور المدير الفنى مع مسئولين فى القلعة الحمراء بشأن هذا الملف وتطوراته، وموقف اللاعبين الذين طلب ضمّهم لتدعيم الفريق، خاصة أن فايلرالذى سيصل القاهرة الاثنين المقبل قادماً من بلاده لم يُبالغ فى طلباته الفنية وطالب صفقات قليلة للغاية وفى مراكز محدودة.

على صعيد آخر، رحّب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، بمواجهة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا من مباراة واحدة وعلى ملعب محايد، حسبما أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، وقال إن الظروف الحالية تستلزم على الجميع ضرورة مساندة الكاف من أجل عودة النشاط واستئناف ما تبقى من دورى الأبطال، موضحاً أن إقامة نصف النهائى فى سبتمبر المقبل من مباراة واحدة وفى بلد مُحايد يحقق مبدأ تكافؤ الفرص طالما تم تطبيقه على الفرق الأربعة التى وصلت للمربع الذهبى.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الظروف التى عاشها العالم بسبب "جائحة" كورونا، وما تسبب فيه هذا الفيروس من تجميد النشاط لعدة أشهر يجعل من الضرورى الموافقة على مثل هذه الحلول حتى تعود الأنشطة والحياة الرياضية لطبيعتها تدريجياً، وشدد مدير الكرة على أن الأهلى ينتظر استئناف مسابقة الدورى المحلى، ويطالب بسرعة إعلان جدول المباريات باعتبارها افضل إعداد للفريق قبل مواجهة الوداد.

وأضاف عبد الحفيظ، يجب أن تعود مباريات الدورى فى أسرع وقت ممكن من أجل الإعداد بشكل جيد لاستكمال المشوار الأفريقى، خاصة أن التأخر فى استئناف مواجهات الدورى يؤثر سلبًا على خطة الإعداد لمباريات أفريقيا.