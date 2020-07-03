شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. جوزيه لمتعب: الجمهور هيسخر منك.. هشوف هتعمل أيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

ويرتبط الساحر البرتغالى مانويل جوزيه، المدير الفنى التاريخى للأهلى، بعلاقة قوية للغاية بمعظم نجوم القلعة الحمراء إبان الفترات التى تولّى فيها تدريب المارد الأحمر وحقق خلالها إنجازات لم يُحققها مدرب آخر فى مصر أجنبى أم محلى.

من اللاعبين الذين ارتبطوا بعلاقة قوية للغاية مع جوزيه عماد متعب مهاجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، ورغم هذه العلاقة القوية إلا أن جوزيه كان يُعنّف عماد متعب فى بعض الأوقات وهو تعنيف أراد به جوزيه تقويم متعب ووضعه على الطريق الصحيح واستنفار قدراته الهجومية التى لم يختلف عليها جوزيه يوماً ما.

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جوزيه قام بتوبيخ عماد متعب بسبب مشكلة تعرض لها اللاعب مع أحد الضباط، وتوجه متعب لمعسكر مباراة الزمالك متأخراً بعد حل المشكلة، ولم يستطع التواجد على الإفطار فطلب جوزيه حضوره.

وعقد جوزيه جلسة مع متعب لمدة 30 دقيقة أمام اللاعبين، قال له خلالها، "ستلعب أساسياً لمدة 90 دقيقة وهذا عقابك لكى تتحمل سباب الجماهير"، وشارك متعب أساسياً وتألق وكان أحد نجوم الأهلى وسجل هدفين.

جوزيه قال عن هذه الواقعة، "متعب اتحبس وهو عنده 21 سنة بسبب مشكلة مع الشرطة قبل ماتش الزمالك، عملت اجتماع على أرض الملعب واتعصبت عليه وقولت له هتلعب، وعارف إن الجمهور هيسخر منك بسبب الموقف ده، عاوز أشوف الشخصية اللى هتظهرها، وبالفعل أحرز هدفين وكان الأفضل فى الملعب".