شكرا لقرائتكم خبر عن "ألعاب القوى" يطلب موافقة اللجنة الأولمبية على البرنامج الطبى لعودة النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد ألعاب القوى، برئاسة سيف شاهين، مخاطبة اللجنة الطبية بالأولمبية للحصول على موافقتها على عودة النشاط بناءً على بعض التعليمات التى تحددها اللجنة الطبية بالاتحاد، وفقا لإرشادات اللجنة الطلبية بالأولمبية، وأكد سيف شاهين، رئيس الاتحاد، أنه من المقرر إعداد تقرير من اللجنة الطبية بالاتحاد لتقديمه إلى الأولمبية، يتضمن بعض التعليمات والإجراءات المقرر تطبيقها فى التدريبات والمعسكرات والمنافسات، على أن ترسل الأولمبية موافقتها على التقرير، ويبدأ الاتحاد فى عودة النشاط.

وقرر اتحاد ألعاب القوى إجراء تحاليل صورة دم كاملة للاعبى المنتخب المقرر مشاركتهم فى التدريبات فور عودة النشاط الرياضى، للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، وقال سيف شاهين إن التحاليل ليست مسحات كورونا، بل سحب عينة دم من اللاعبين للاطمئنان عليهم، وتنفيذا لتعليمات اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية.

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وأضاف شاهين أنه سبق وأعلن عدم وجود أموال بالاتحاد لإجراء مسحات كورونا للاعبى المنتخب، فوافقت اللجنة الطبية بالأولمبية على عمل تحاليل صورة دم كاملة فقط للاعبى المنتخب، خاصة أن التدريبات يكون كل لاعب على حدة دون تقارب أو تلامس.

كما تقرر انطلاق منافسات الموسم المحلى بدءاً من شهر أكتوبر المقبل، مع خوض التدريبات فى يوليو مع الانتظام فى معسكراً بالمركز الأولمبى بالمعادى لحين وضع جدول البطولات المحلية التى تحدد لها أكتوبر المقبل .

وقال سيف شاهين رئيس الاتحاد، إن الاتحاد الدولى للعبة يعقد اجتماعا أسبوعيا مع الاتحادات المحلية لمناقشتهم فى تعليمات إدارة البطولات خلال الفترة المقبلة، وفقا للأجندة الدولية، بالإضافة إلى مناقشتهم فى خطة النشاط المحلى لكل دولة .