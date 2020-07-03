شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. جودى وائل لاعبة السلة: بحب موسيقى عمر خيرت ونفسى أكون عازفة جيتار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى جودى وائل لاعبة فريق كرة السلة بنادى سموحة ، وتعد من أبرز نجمات اللعبة على مستوى الناشئات، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

لاعبة سلة سموحة ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ الرسم والقراءة، أى كتاب جديد أسمع عنه لازم أقرأه. جودى لاعبة السلة ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ البرجر، هي أكلة سهلة لكن بعملها بطريقة جميلة وبيكون طعمها لذيذ. من نجمك المفضل؟ من نجمك المفضل؟ عمر خيرت، الموسيقى اللى بيعزفها بتغير المود وبتنقلنى مكان تانى. Advertisements

جودى وائل من مطربك المفضل؟ من مطربك المفضل؟ مش واحد بس، كتير لكن أكتر مطرب بحب أسمع أغانيه بوست مالون، وعلى جاتى. لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟ لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟ عازفة جيتار، لأنى بحب الموسيقى والأغانى جدا.

لاعبة سلة سموحه مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟ مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟ نيللى كريم، خاصة آخر اعمالها مسلسل حلو جدا.. وإيما واتسون.

جودى بالملابس الرياضية بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ أكيد الكاجوال، بيكون سهل الحركة ، ومش بيضايقنى. ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك أم وظيفة أخرى؟ ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك أم وظيفة أخرى؟ أنا لسه صغيرة فموضوع الارتباط مش في تركيزى، أنا مركزة أكتر فى الباسكت والدراسة، وطالما مفيش إصابات جسدية تمنعنى أفضل ورا حلمى إن شاء الله إن أنا أكون فى المنتخب وأكون حاجة جامدة لما أكبر.

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