شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. استعدادات أحمد علاء للعودة لمران الطلائع بعد التعافى من الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسابق أحمد علاء، مدافع الأهلى المعار لطلائع الجيش، الزمن لتجهيز نفسه للانضمام للتدريبات الجماعية لفريقه ضمن المرحلة الأخيرة من برنامجه للتخلص من إصابة الرباط الصليبى التى داهمته فى يناير الماضى، ونشر علاء عبر حسابه على إنستجرام جانباً من تدريباته فى الجيم وأثناء قيامه بشيل الحديد، ويلعب أحمد علاء لطلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط قادماً من النادى الأهلى .

وفى وقت سابق، قال أحمد علاء إنه يشعر بأن إصابة الرباط الصليبى التى داهمته فى مباراة حرس الحدود اختبار من المولى عز وجل، مؤكداً رضاه التام واستعداده للعودة أفضل من ألفترة السابقة، متابعًا فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "قدر الله وما شاء فعل، الإصابة اختبار من الله وأنا راض ومتقبل وأسعى جاهداً للعودة للملاعب بأفضل صورة".

وعن تقييمه لرحلته مع الأهلى، قال أحمد علاء فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، "واجهت سوء توفيق وتعرضت لظروف خارجة عن إرادتى كانت سبباً فى عدم لعبى بشكل أساسى، ولكنى سأحاول العودة مجدداً للأهلى فكل شىء هناك يساعد على النجاح" وعن رأيه فى شقيقه محمود علاء علق مدافع الطلائع: "محمود رقم 1 فى مصر حالياً فهو لاعب منتخبات ونجح فى حجز مكان أساسى فى تشكيلة الفراعنة".

عن نصيحة شقيقه له عقب رحيله من الأهلى قال أحمد علاء: "محمود قالى عدى الفترة الصعبة دى واثبت نفسك وادخل تحدى جديد وهترجع للأهلى تانى".

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واستقر عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، على ملامح فترة إعداد فريقه استعداداً لاستئناف مباريات الدورى، ومن المقرر تقسيم الفريق لمجموعتين فى الأسبوع الأول تتدرب كل واحدة بمفردها، على أن يكتمل قوام الفريق ويتدرب بشكل كامل بداية من الأسبوع الثانى، فيما يعتزم عبد الحميد بسيونى إقامة معسكر مغلق لمدة 11 يوماً بالقاهرة فى نهاية فترة الإعداد وقبل أول مباراة رسمية، وأجرى لاعبو الطلائع والجهاز الفنى مسحة كورونا الأولى صباح الأحد الماضى استعداداً لعودة التدريبات .



احمد علاء