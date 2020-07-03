شكرا لقرائتكم خبر عن حالة جديدة مصابة بكورونا فى أسوان بعد نتائج المسحة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف على فريق الكرة، ظهور حالة إيجابية جديدة بالفريق مصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ظهور نتائج المسحة الثانية التى خضع لها لاعبو الفريق الأربعاء الماضي، مضيفاً فى تصريحات خاصة أن هذه الحالة للاعب وتم عزله على الفور.

وكانت نتائج المسحة الأولى قد كشفت عن حالة إصابة بالفيروس بين العمال وتم عزله قبل الدخول فى المعسكر المقام حالياً بالمركز الأولمبى بالقاهرة استعداداً لخوض منافسات الدورى العام المقرر عودته يوم 7 أغسطس المقبل.

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ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندرى، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا آخر.

وفى وقت سابق أكد أحمد كشرى المدير الفنى لأسوان أن الحالة التى ثبتت إيجابية نتيجتها بعد المسحة الأولى من لاعبى الفريق للكشف عن وباء كورونا المستجد، والتى خضع لها أبناء الجنوب الخميس قبل الماضى فى معسكرهم بالمركز الأولمبى، لم تخالط أى لاعب بالفريق.

وأضاف كشرى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، الشخص المصاب أجرى التحليل خارج المعسكر وقبل أن ينطلق معسكرنا عرفنا النتيجة، وبالتالى لم يخالط أى من لاعبى الفريق، ونشكر اتحاد الكرة على اتخاذ هذا الإجراء قبل عودة النشاط، فلولاه لما كنا عرفنا الحالات المصابة بين اللاعبين، والأمور تسير الآن بشكل منتظم وبدأنا تدريباتنا بشكل طبيعى.