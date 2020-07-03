الزمالك VS الرجاء.. 4 أسلحة فرنسية فى استراتيجية كارتيرون لموقعة الكاميرون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، خاصة الجماهير البيضاء، مباراة مصيرية للفريق في هذا الموسم وحاسمة عندما يواجه الرجاء البيضاوي المغربي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الجارى. Advertisements وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" منتصف شهر سبتمبر المقبل فى الكاميرو، موعدا لتلك المباراة الفاصلة باعتبارها مواجهة واحدة بدلا من الذهاب والإياب لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وكذلك للوصول إلي المباراة النهائية. لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..واستقر مجلس إدارة نادى الزمالك وجهازه الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على تنفيذ 4 خطوات مهمة ضمن خطة تخطى الرجاء المغربي في دوري أبطال افريقيا للوصول إلى النهائي الافريقي أملا في حصد اللقب السادس من الأميرة الافريقية السمراء . إدارة الزمالك والجهاز الفني خططا جيدا من الان لحصد بطولة دورى أبطال أفريقيا للنسخة، الحالية مستغلين الصحوة التي أصابت الفريق بعد النجاح الباهر فى التتويج بلقبي السوبر الافريقي من الترجى التونسي ومن بعدها السوبر المصري من غريمه التقليدي الأهلى المصري في خلال أسبوع واحد فقط.

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