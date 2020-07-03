شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يقرر دخول الزمالك معسكراً مغلقاً مباشرة بعد "مسحة" كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، دخول اللاعبين معسكراً مغلقاً مباشرة عقب الانتهاء من الخضوع لمسحة كورونا والقياسات الطبية والبدنية المختلفة خلال الفترة الحالية، حيث يفضل المدرب الفرنسى، بالاتفاق مع الجهاز الطبى بقيادة الدكتور محمد أسامة، دخول اللاعبين معسكرا مغلقا بعد الانتهاء من فحوصات فيروس كورونا حتى يتم عزلهم وخضوعهم لبرامج مكثفة لاستعادة لياقتهم البدنية والفنية بعد فترة طويلة من التوقف.

ومن المقرر أن يخضع الزمالك للمسحة الأولى الخاصة بفيروس كورونا، اليوم الجمعة، على أن ينتظر الفريق النتائج الخاصة بها ثم سيخضع الفريق للمسحة الثانية مع إجراء العديد من التحاليل والقياسات البدنية، تمهيدا لدخول المعسكر المغلق، ضمن الاستعدادات التى يجريها الأبيض بعد عودة النشاط الكروى داخل قلعة ميت عقبة، ومن المقرر أن يكون معسكر الزمالك المغلق فى برج العرب.

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فيما كلف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إدارة الكرة بالنادى تحت إشراف أمير مرتضى، بتحويل مرتبات اللاعبين الأجانب بالفريق، عبر الحسابات البنكية الخاصة بهم، حيث يتواجد الثلاثى فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى ومحمد أوناجم فى بلادهم، حيث يتواجد ساسى فى تونس والثنائى بن شرقى وأوناجم فى المغرب، على أن يعود الثلاثى إلى القاهرة خلال الفترة الحالية من أجل الانتظام فى استعدادات الفريق لعودة المنافسات المختلفة.

فيما أوضح مرتضى منصور، أن الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون سيقومون بصرف مستحقاتهم بشكل فورى مع اللاعبين، بعد تنازل الجهاز الفنى واللاعبين عن 50% من المستحقات الخاصة بهم فى فترة توقف النشاط الكروى بسبب فيروس كورونا حيث تنازل الجهاز واللاعبين عن راتب شهرين.

واجتمع مرتضى منصور مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق وعددا من اللاعبين فى حضور أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة إلى جانب إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادى الأبيض وذلك على خلفية اتخاذ قرارا بعودة التدريبات الجماعية للفريق والذى شهد أيضا حضور فاروق جعفر المستشار الفنى للنادى.