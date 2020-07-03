شكرا لقرائتكم خبر عن أندية الممتاز تطالب الوزير بدعم مادى للتجهيز للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب عدد من أندية الدورى الممتاز دعماً مادياً من وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى للتجهيز لاستكمال مسابقة الدورى خلال الأيام المقبلة، بعد توقف النشاط استمر لفترة تزيد عن الثلاثة أشهر دون أى موارد دخل للأندية.

وشهدت الجلسة التى جمعت وزير الرياضة أشرف صبحى مع رؤساء أندية الزمالك والاتحاد السكندرى و طنطا، وهم مرتضى منصور و محمد مصيلحى وفايز عريبى، وتم خلالها عرض هذا الطلب على الوزير الذى أكد أنه سيتم دراسة طلبهم.

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فى سياق متصل، حدد الاتحاد المصرى لكرة القدم يوم 7 أغسطس المقبل موعدا لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز لموسم 19-2020، وأكد حسام الزناتى مدير المسابقات بالاتحاد أن استئناف المسابقة سيبدأ بالمباريات المؤجلة، كما أنه بصدد إعلان جدول المباريات على مرحلتين، تتضمن الأولى المباريات المقرر اقامتها فى الفترة من 7 أغسطس المقبل وحتى نهاية الشهر نفسه، وسيتم الكشف عنه فور الوصول لموقف نهائى بشأن ملعب أسوان الذى طلب آداء مبارياته بالقاهرة، تمهيدا لإرسال الجدول إلى الجهات المعنية واعتماده رسميا قبل الإعلان عنه خلال أيام.

أضاف مدير مسابقات الاتحاد أن المرحلة الثانية للجدول وتتضمن المباريات المقرر اقامتها اعتبارا من أول سبتمبر وحتى نهاية المسابقة سيتم الكشف عنها فور إعلان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم عن المواعيد النهائية للدورين قبل النهائى والنهائى لبطولتى أبطال الدورى والكونفيدرالية.

وفيما يتعلق بالدرجات الأدنى لمسابقة الدورى يؤكد الاتحاد المصرى لكرة القدم أن كل ما يتردد بخصوصها مجرد اجتهادات صحفية وسوف تعلن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد القرار النهائى بشأنها الأسبوع المقبل.