شكرا لقرائتكم خبر عن نائب اتحاد الكرة يخطر الأندية بدورة رباعية للقسم الثانى وصعود أوائل الثالث والرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى جمال محمد على، نائب رئيس اتحاد الكرة، اتصالات هاتفية بالعديد من أندية القسم الثانى والثالث والرابع يخطرهم فيها بالقرارات التى تم اتخاذها فى أحد اجتماعات مجلس إدارة اتحاد الكرة، وعلى رأسها إقامة دورة رباعية للقسم الثانى لتحديد الفرق الثلاث الصاعدة للدورى الممتاز.

وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أن جمال محمد على أجرى اتصالات بالعديد من أندية القسم الثانى والثالث والرابع وأخطرهم خلالها بأنه تم الموافقة داخل المجلس على صعود أول 4 فرق من كل مجموعة من المجموعات الثلاث وإقامة دورة بينهم لصعود الأوائل من المجموعات الثلاث للدورى الممتاز، كما سيتم صعود أوائل المجموعات فى القسم الثالث إلى القسم الثانى، و أوائل القسم الرابع إلى القسم الثالث.

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وأضاف المصدر أنه تم تلقى العديد من الاتصالات من بعض الأندية الرافضة لهذا القرار ليتم التراجع عن هذه القرارات بشكل مؤقت، وتحدث أزمة داخل الاتحاد مع جمال محمد على بعد إخباره الأندية بالقرارات قبل صدور قرار رسمى من المجلس.

من ناحية أخرى، تراجع مسئولو اتحاد الكرة عن الاقتراح الذى تم الاتفاق عليه مع اللجنة الطبية بالجبلاية، بشأن تأجيل أو إلغاء أى مباراة بالدورى حال ظهور 5 حالات كورونا فى الفريق الواحد قبل أى مباراة، حيث تم تعديل الاتفاق بحيث يتم إبلاغ لجنة المسابقات فى حال ظهور 5 حالات كورونا أو أكثر فى أى فريق قبل المباراة، وحال التأكد من أن اللائحة تمنع إقامة المباراة حال غياب عدد معين عن الفريق سيتم تأجيل المباراة أو إلغائها، وفقا لتقديرات لجنة المسابقات والمراقبين.

وأوضح مسئولو الجبلاية أنه سيتم إجراء مسحة لكل لاعب وحكم ومراقب قبل كل مباراة، وإذا لم تظهر نتيجة مسحة كورونا قبل المباراة بوقت كافٍ لن تقام المباراة فى موعدها وسيتم تأجيلها لوقت لاحق، وتابع مسئولو الجبلاية أنهم طلبوا ظهور نتيجة مسحات كورونا قبل أى مباراة بـ6 ساعات على الأقل، وتعتبر هذه الحالة هى الوحيدة التى سيتم فيها إلغاء المباراة فوراً.