شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان عن تعمد طرد أحمد عيد عبد الملك: "كان لاعب مشاكس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد الحكم الدولى المصرى السابق سمير عثمان على اتهام أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، للحكام بتعمد طرده من الملعب قبل الاعتزال، وقال سمير عثمان فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أحمد عيد كان من أكثر اللاعبين المشاكسين فى الملعب، ومن أكثر اللاعبين الذين كنت أحبهم رغم ذلك، وكان هذا سبب حصوله على العديد من الإنذارات أو الكروت الحمراء فى العديد من المباريات التى توليت إدارتها.

وأضاف سمير عثمان، رغم أن علاقتى بأحمد عيد جيدة جداً ولكن كان فى كل مباراة أقودها يجب أن يحصل على إنذار أو طرد، أعتقد أنه حقق رقما قياسيا فى الحصول على الإنذارات، وفى إحدى المباريات لم يحصل على أى بطاقة، ولكن بمجرد نهاية المباراة حدثت أزمة واضطررت لإشهار الكارت الأحمر له "قولت له ما صدقنا الماتش خلص".

وكان عبد الملك قد أكد فى تصريحات تليفزيونية أنه كان يتعرض لظلم تحكيمى طوال مسيرته الكروية داخل الملاعب، معلقاً: "الحكام كانوا بينزلوا الملعب ومعاهم كارت باسم أحمد عيد حتى لو معملتش حاجة، الحكم محمد فاروق قال لطارق العشرى استبدل أحمد عيد لأننى سأقوم بطرده".

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وأضاف نجم نادى الزمالك السابق، أنه يتمنى فوز الزمالك ببطولة أفريقيا إلا أنه يرى أن حظوظ الأربع فرق بنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا متساوية، مضيفا، "فى حال خروج الزمالك سأشجع أى فريق ضد الأهلى، وأتمنى خسارته لكل البطولات، الزمالك بحاجة للتعاقد مع لاعب وسط مدافع وأتمنى ضم دونجا أو محمد عبد العاطي".

كما كشف عبد الملك أنه يتمنى انضمام طاهر محمد طاهر للزمالك بدلاً من الأهلي، قائلا، "رمضان صبحى هو أكثر لاعب أهلاوى أتمنى أن أراه فى نادى الزمالك، عائلتى كلها زملكاوية بسبب الوالد وتربيت داخل جدران النادي، وأول مباراة".