شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى والزمالك على ملاعب الإمارات؟.. الأحمر 3 ألقاب مقابل 2 للأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير صحفية عن اتفاق أعضاء المكتب التنفيذى للاتحاد الأفريقى "الكاف" على إقامة مباريات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا من دور واحد، وأن دولة الإمارات هى المرشح الأقوى لاستضافة الحدث الأفريقى الكبير، وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قراراته الخاصة باستئناف بطولتى دورى أبطال أفريقيا فى أعقاب اجتماع اللجنة التنفيذية بالاتحاد ضمن خطة مواجهة الكاف لإنقاذ النشاط الكروى من جائحة كورونا، وقرر إقامة مواجهة نصف نهائى دورى الأبطال الأفريقى من مباراة واحدة، عكس ما كانت عليه فى الماضي، والتى كانت تقام على مباراتين "ذهابا وإيابا" وعلى ملاعب محايدة فى شهر سبتمبر المقبل، لكنه أشار إلى أنه حتى الآن لم يتحدد البلد المضيف سواء لنصف النهائى أو النهائى .

نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا الأول سيجمع بين الأهلى والوداد المغربى، فيما يلتقى فى الثانى الزمالك مع الرجاء المغربى.

قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك لن تكون زيارتهما المقبلة للإمارات حال الاستقرار على لعب مباريات المربع الذهبى هناك هى الأولى، حيث سبق أن خاضا العديد من المباريات الرسمية والودية على الملاعب الإماراتية، ويحمل كل منهما ذكريات سعيدة وحزينة فى ذات الوقت، وهو ما نستعرضه فى السطور التالية:-

*سوبر 2015.. تتويج أهلاوى ومباراة مثيرة مع الزمالك

فى عام 2015 واجه الأهلي غريمه التقليدى الزمالك على ملعب هزاع بن زايد فى مباراة السوبر المحلى، ونجح المارد الأحمر فى تحقيق الفوز 3/2 وتوج بالكأس الأولى خارج القاهرة، فى مباراة قادها فنياً بشكل مؤقت للأهلى عبد العزيز عبد الشافى (زيزو).

*ودية روما.. الأهلى يقهر ذئاب إيطاليا برباعية ممتعة

في عام 2016 التقى الأهلي مع فريق روما الإيطالي، الذى كان يلعب بصفوفه وقتها النجم المصرى محمد صلاح، فى مباراة ودية عالمية، وحقق المارد الأحمر فوزا كبيرا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، فى لقاء حصل فيه الأهلي على إشادة كبيرة بفضل أدائه القوى خلال اللقاء.

*سوبر 2017.. الزمالك يخطف لقب السوبر بركلات الترجيح أمام الأهلى

للمرة الثانية التقى الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك على كأس السوبر فى الإمارات، ولكن هذه المرة على ملعب محمد بن زايد، وانتهت المواجهة بالتعادل السلبي، وتمكن الفارس الأبيض من خطف اللقب فى ركلات الجزاء الترجيحية التى حسمها لصالحه.

*سوبر 2018.. الأهلى يلدغ المصرى البورسعيدى ويتوج بالبطولة

عاد الأهلي للعب مرة أخرى إلى ملعب هزاع بن زايد، ولكن أمام فريق المصرى البورسعيدي على كأس السوبر المحلي، وفاز المارد الأحمر بهدف سجله المغربي وليد أزارو فى الأشواط الإضافية بعدما انتهى وقت اللقاء الأصلي بالتعادل السلبي.

*ودية أياكس.. الأهلى يهزم بطل هولندا فى مباراة اعتزال الكابيتانو

أقام النجم حسام غالي، قائد النادي الأهلي السابق، مباراة اعتزاله عام 2018 على ملعب هزاع بن زايد فى الإمارات، أمام فريق أياكس الهولندى، وتمكن الأحمر من الفوز بهدف دون رد سجله صلاح محسن.

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*سوبر 2020.. الزمالك بطلا على حساب الأهلى بركلات الترجيح

فى 20 فبراير 2020 توج الزمالك بطلا لكأس السوبر المصرى بعد الفوز على النادي الأهلي بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، وذلك في المباراة التي أقيمت في ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وانتهى الوقت الأصلي لمباراة الكلاسيكو المصري بالتعادل بدون أهداف، فيما فاز الزمالك بركلات الترجيح 4 – 3 بعد أن أضاع لاعبو النادي الأهلي ركلتي جزاء فيما أضاع لاعبو الزمالك ركلة واحدة.

*مشوار فرق المربع الذهبى في دوري الأبطال الأفريقى

وتأهل الأهلى لمواجهة الوداد المغربى بعدما تخطى عقبة صن دوانز بطل جنوب أفريقيا، ولعب المارد الأحمر ست مباريات حصد 11 نقطة وسجل 7 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف، ويعد حسين الشحات نجم الفريق هو الهداف برصيد 5 أهداف.

فيما يحتل الأهلى صدارة الدورى المصرى برصيد 49 نقطة بعدما لعب 17 مباراة سجل 46 هدفا وتلقت شباكه 4 أهداف ولم يهزم وتعادل فى مباراة وحيدة ومازال لديه لقاء مؤجل

وعلى نفس الوتيرة لعب الوداد المغربى 6 مباريات بدورى أبطال أفريقيا حصد ٩ نقاط وسجل لاعبيه ١٠ أهداف وتلقت شباكه ٦ أهداف ويعد ايوب الكعبى هو هداف الفريق برصيد 3 أهداف.

وعلى صعيد الدورى المغربى يتربع الوداد على الصدارة برصيد 33 نقطة من 15 مباراة حيث سجل 27 هدفا وتلقت شباكه 12 هدفا .

فيما تأهل الزمالك لملاقاة الرجاء المغربي بعد أن تخطي عقبة الترجي التونسي ولعب الفارس الأبيض 6 مباريات حصد 9 نقاط وسجل 5 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف، ويعد المغربى أشرف بن شرقى نجم الفريق هو الهداف برصيد 6 أهداف.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بالدوري المصري برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة سجل 22 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا.

وعلي نفس الوتيرة لعب الرجاء المغربى 6 مباريات بدورى أبطال أفريقيا حصد 11 نقطة وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف ويعد بدر بانون هو هداف الفريق برصيد 3 أهداف وعلي صعيد الدوري المغربي يحتل الرحاء المركز الرابع أيضا مثل الزمالك برصيد 24 نقطة من 13 مباراة حيث سجل 19 هدف وتلقت شباكه 13 هدف .