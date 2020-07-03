شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام وعبد الغنى وشلبى يشاركون ففى مبادرة "الحركة بركة" للتوعية بأخطار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بنجاح مبادرة "الحركة بركة" ضمن العديد من المبادرات التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة للتوعية بأخطار جائحة كورونا واتخاذ الإجراءات الاحترازية التى حددتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.

وأوضح صبحى أن فعاليات المبادرة تواصلت على مدار شهر عبر مواقع التواصل الاجتماعى وشارك فيها نحو 7000 مشارك، من مختلف الأعمار، فيما تخطت نسبة المشاركة 8 ملايين مشاهدة، على مدار 10 حلقات وتفاعل معها أكثر من مليون فرد.

وأشار صبحى إلى أن تحدى "الحركة بركة" كان قائما على تشجيع نجم من نجوم الرياضة الكبار للشباب والأسر المصرية على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا" بعمل تمرين فى البيت وتحدى الملايين للقيام بأى تمرين يختارونه، وإرسال الفيديو إلى صفحة وزارة الشباب والرياضة.

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وأضاف صبحى أن الفيديوهات الأكثر تفاعلا على مدار 3 أيام حصلت على جوائز مالية وأعلنها النجوم أصحاب التحدى بعد ٣ أيام ومن ثم بعد ذلك كان ينتقل التحدى لنجم آخر، لافتا إلى أنه من أبرز النجوم الذين شاركوا فى المسابقة كرم جابر ومجدى عبد الغنى وحازم إمام ومدحت شلبى وسيف زاهر ورحمة خالد وحسنى عبدربه ومحمود عبد الرحيم جنش ومحمد إيهاب.

وافق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على مطالب مجلس إدارة الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى والخاصة بشئون العضوية والتى تضمنت طلب قبول العضويات الجديد بالأسعار قبل الزيادة و ذلك حتى نهاية الشهر الجارى، نظراً لتأثر ظروف المواطنين بسبب جائحة فيروس كورونا، وذلك من منطلق المسئولية المجتمعية لمجلس الاتحاد تجاه أبناء مدينة الإسكندرية العاشقين لزعيم الثغر والراغبين فى الانضمام لعضوية النادى.