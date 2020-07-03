الامارات | وزارة الصحة العراقية ترفض عودة "أسود الرافدين" للتدريبات الجماعية

شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة العراقية ترفض عودة "أسود الرافدين" للتدريبات الجماعية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفضت وزارة الصحة العراقية طلبا من الاتحاد كرة القدم العراقي بإقامة تجمع منتخب أسود الرافدين استعداداً لتصفيات كأس العالم 2022 وأمم اسيا 2023، وذلك تفاديا لتعرض اللاعبين لاصابات جديدة.

وقال موقع اتحاد الكرة العراقي اليوم: "تم رفض إعطاء الموافقة للتدريب الجماعي في ملعب الجادرية في بغداد وسيستمر المنتخب العراقي بالتدريب عن بعد حتى منتصف الشهر الجاري".

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يذكر ان الكرة العراقية فقدت عدد من أبرز نجومها بسبب الاصابة في فيروس كورونا أبرزهم النجم السابق أحمد راضي واللاعب الدولي السابق علي هادي.

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