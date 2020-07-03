شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجري «مسحة كورونا» الأولى للاطمئنان على الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعمل المسحة الأولى للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بمقر النادي، تحت إشراف محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق.

ووفقًا للموقع الرسمي لنادي الزمالك، تواجد أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة، خلال إجراء المسحة، والتي جاءت للاطمئنان على الفريق.

ومن جانبه، أكد محمد أسامة، طبيب الفريق، أنه تم إجراء تحاليل للاطمئنان على صحة اللاعبين، واختبار سريع للأجسام المضادة، كذلك المسحة الأولى «بي سي آر».

وأضاف: «سنقوم بعمل قياسات طبية ستبدأ من الغد لمدة 3 أيام، حيث سيتم تقسيم اللاعبين لمجموعات، وستكون القياسات بالسادس من أكتوبر في أحد المستشفيات، وسيتم عمل المسحة الثانية خلال 72 ساعة».