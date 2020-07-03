شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من ساني بعد الانتقال لبايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعرب اللاعب الألماني ليروي ساني عن سعادته بالانتقال إلى بايرن ميونخ، وذلك بعدما أتم تعاقده مع الفريق البافاري قادمًا من مانشستر سيتي.

وقال «ساني» في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لناديه الجديد: «بايرن فريق كبير لديه أهداف كبيرة، وهذه الأهداف تناسبني تمامًا. وأنا أتطلع إلى التحدي الجديد، وأتوق للانضمام سريعا لتدريبات النادي».

وأضاف «ساني»: «أريد الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب مع بايرن، ودوري الأبطال يأتي على رأس الأولويات».

وأعلن نادي بايرن ميونخ، اليوم الجمعة، اكتمال الإجراءات الخاصة بانضمام الجناح ليروي ساني إلى صفوفه قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأضاف النادي البافاري عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أنه ارتبط مع ساني، البالغ من العمر 24 عامًا، بعقد لمدة 5 أعوام، ومن ثم يستمر الارتباط بين الطرفين حتى 2025.

ولم يكشف النقاب عن أي تفاصيل مالية تتعلق بقيمة الصفقة، لكن وسائل إعلام ألمانية وبريطانية قالت قبل أيام إن النادي الألماني سيدفع 45 مليون يورو (50.52 مليون دولار)، إلى جانب مبالغ إضافية أخرى مقابل الحصول على خدمات الجناح الألماني.