شكرا لقرائتكم خبر عن إذاعة إسبانية: ميسي يرغب في مغادرة برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف «راديو كادينا سير» الإسباني، الخميس، عبر برنامج «إل لارجويرو»، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يرغب في مغادرة فريق برشلونة بنهاية عقده في 2021.

وعبر مقال نشره الموقع الرسمي للإذاعة الإسبانية، تم الكشف عن إمكانية رحيل ميسي عن الفريق الكتالوني، خاصة بعد قراره إيقاف مفاوضات التمديد التي بدأتها إدارة النادي مع اللاعب مؤخرًا.

وتعادل برشلونة مع أتلتيكو مدريد بهدفين لمثليهما، الثلاثاء الماضي، وهي نفس النتيجة التي انتهت عليها مباراته مع سيلتا فيجو قبلها بأيام، ليفرط في الصدارة لصالح ريـال مدريد، الذي وسع الفارق إلى 4 نقاط.