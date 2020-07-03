شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة خاصة تسافر بلاعبي الزمالك إلى الكاميرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن الاتفاق على توفير طائرة خاصة لتسافر بالفريق الأول إلى الكاميرون، استعدادًا لخوض مباراة قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الرجاء المغربي.

وكان الاتحاد الأفريقي «كاف» قرر إقامة قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا من مباراة واحدة بالكاميرون، على أن يقام النهائي في الكاميرون أيضًا.

ويلتقي الزمالك في هذا الدور مع الرجاء المغربي، وكذلك الأهلي مع الوداد المغربي.

كما قرر مرتضى منصور، بحسب تصريحات أدلى بها في فيديو أذاعه برنامج «زملكاوي» على قناة الزمالك، الخميس، إقامة معسكر مغلق للفريق قبل السفر إلى الكاميرون بـ10 أيام، سواء في اليونان أو إسبانيا أو الإمارات أو السعودية، في أي دولة يحددها الجهاز الفني.

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