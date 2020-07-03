شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فخري: أسعى لتثبيت أقدامي مع الفريق الأول بالأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعرب محمد فخري، لاعب فريق الشباب بالنادي الأهلي، والذي تم تصعيده للمشاركة الجماعية مع الفريق الأول، عن سعادته بالتواجد مع اللاعبين الكبار والمشاركة في التدريبات الجماعية.

وقال «فخري»، في تصريحات نقلها موقع النادي، الجمعة، إن وجود لاعبين داخل صفوف الفريق من الجيل ‏الحالي سبق لهم اللعب في قطاع الناشئين بالنادي، يُعد أكبر دافع وحافز لتشجيعه في الوصول للمستوى ‏الذي وصلوا إليه، والتمسك بفرصة المشاركة المستمرة مع الفريق الأول، خاصة أن تألق هؤلاء اللاعبين جعل ‏الجميع، سواء جهازًا فنيًا أو جماهير، ينظرون بتفاؤل كبير إلى اللاعب الذي يتم تصعيده.‏

وأضاف «فخري» أن سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني، يتحدث معه بشكل دائم لتحفيزه ‏خلال التدريبات، ويطالبه بتخطي أي صعوبات في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن هذه الكلمات تعد أفضل دافع ‏له، خاصة أن المدرب المساعد كان يتابعه منذ أن كان لاعبًا في صفوف غزل المحلة.‏

وأوضح لاعب فريق الشباب بالنادي أنه حرص على تنفيذ برنامج تدريبي خلال فترة توقف ‏النشاط، بالتنسيق والمتابعة المستمرة من عمرو أنور، المدير الفني لفريق 99 بالنادي، مؤكدًا أن طموحه في ‏الفترة الحالية ينصب على تثبيت أقدامه مع الفريق الأول، الذي سيكون نقطة انطلاق لمرحلة ‏جديدة في مشواره الكروي والتواجد مع المنتخب.‏

وأوضح «فخري» أنه تلقى عروضًا خلال الانتقالات الشتوية الماضية، ‏ولكنها تعطلت في اللحظات الأخيرة، وأنه متفائل بالمرحلة المقبلة بعد عودة النشاط من ‏جديد.‏

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