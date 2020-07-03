شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب بعد الهزيمة أمام السيتي: سنجري بعض التغييرات ونظهر بشكل مختلف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، إن فريقه كان في كامل تركيزه ولم يتراجع خلال هزيمة الفريق المتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 4- صفر أمام مانشستر سيتي، الخميس.

وكان سيتي أكثر فاعلية لأغلب فترات المباراة، وتقدم 3-صفر في الشوط الأول، بينما ظهر فريق المدرب كلوب مفتقراً للحماس المعتاد.

وخسر ليفربول مباراة واحدة في الدوري هذا الموسم قبل مواجهة يوم الخميس، مما جعل البعض يتحدث عن أن حسم اللقب الأسبوع الماضي وهو الأول له في الدوري في 30 عاماً والاحتفالات المستمرة، أثرت على الفريق.

لكن كلوب رفض هذا الحديث، وقال: «لو أردتم السير في هذا الاتجاه وأننا لم نكن في كامل تركيزنا فلتفعلوا ذلك. رأيت تصرفات رائعة».

وتابع: «الأمر لا يتعلق بالأسبوع الماضي، الحقيقة الأمر مؤلم فالهزائم تؤلم. ما أردت مشاهدته هو فريق جاهز للمنافسة ضد مانشستر سيتي الذي من الواضح أنه كان لديه ما يريد إثباته».

وأضاف المدرب الألماني: «لو هناك أي فريق في العالم يمكن أن يسحقنا بهذه الطريقة فمن المرجح أن يكون سيتي، لكننا سنعود مرة أخرى. سنجري بعض التغييرات الجيدة ونظهر بشكل مختلف لكن الليلة ما حدث فقد حدث».

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