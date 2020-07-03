شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. ليروي ساني ينتقل من مانشستر سيتي إلى بايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الجمعة، اكتمال الإجراءات الخاصة بانضمام الجناح ليروي ساني إلى صفوفه، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأضاف النادي البافاري عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أنه ارتبط مع ساني، البالغ من العمر 24 عامًا، بعقد لمدة 5 أعوام، ومن ثم يستمر الارتباط بين الطرفين حتى 2025.

ولم يكشف النقاب عن أي تفاصيل مالية تتعلق بقيمة الصفقة، لكن وسائل إعلام ألمانية وبريطانية قالت قبل أيام إن النادي الألماني سيدفع 45 مليون يورو (50.52 مليون دولار) إلى جانب مبالغ إضافية أخرى مقابل الحصول على خدمات الجناح الألماني.

وانضم ساني إلى سيتي قادمًا من شالكه الألماني في أغسطس 2016، وأحرز له 39 هدفًا، كما هيأ 45 فرصة للتهديف خلال 135 مباراة في جميع المنافسات ولعب دورا بارزا في فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمي 2017-2018 و2018-2019.

كما شارك في 21 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا وأحرز خمسة أهداف.

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