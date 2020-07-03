شكرا لقرائتكم الزمالك يعلن خضوع اللاعبين لمسحة كورونا وتحاليل جديدة فى 6 أكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين بالفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بعمل المسحة الأولى وذلك بمقر النادي تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق.

وتواجد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة خلال إجراء المسحة والتي جاءت للاطمئنان على الفريق ومن جانبه أكد الدكتور محمد أسامة أنه تم إجراء تحاليل للاطمئنان على صحة اللاعبين واختبار سريع للأجسام المضادة وكذلك المسحة الأولى "pcr"، وأضاف:"سنقوم بعمل قياسات طبية ستبدأ من الغد لمدة 3 ايام حيث سيتم تقسيم اللاعبين لمجموعات وستكون القياسات بالسادس من اكتوبر بأحد المستشفيات".

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كما أوضح الدكتور محمد أسامة فى تصريحات لموقع الزمالك الرسمى قائلا:"سيتم عمل المسحة الثانية خلال 72 ساعة"، كشف جهاز الزمالك عن عدم إقامة أية تدريبات جماعية خلال الفترة الحالية، حيث وضع الجهاز برنامجاً لتنفيذه بالاتفاق ما بين الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق والجهاز الطبى بقيادة الدكتور محمد أسامة، حيث جاءت بداية البرنامج اليوم، الجمعة، بخضوع اللاعبين للمسحة الأولى لفيروس كورونا للتأكد من حالة اللاعبين.

ومن المقرر تقسيم لاعبى الزمالك على مدار غداً، السبت، وبعد غد الأحد، من أجل إجراء مجموعة من القياسات البدنية والفسيولوجية والطبية المختلفة، للوقوف على حالتهم على أن يخضع بعد ذلك الفريق الأبيض للمسحة الثانية، على أن يكون أى مران خلال الفترة الحالية بشكل منفرد للاعبين حال طلب كارتيرون تلك المسألة، حيث سيكون المران الجماعى الأول عقب المسحة الثانية.

فيما قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، دخول اللاعبين معسكرا مغلقا مباشرة عقب الانتهاء من الخضوع لمسحة كورونا الثانية والقياسات الطبية والبدنية المختلفة خلال الفترة الحالية، ويفضل المدرب الفرنسى بالاتفاق مع الجهاز الطبى بقيادة الدكتور محمد أسامة دخول اللاعبين معسكرا مغلقا بعد الانتهاء من فحوصات فيروس كورونا حتى يتم عزلهم وخضوعهم لبرامج مكثفة لاستعادة لياقتهم البدنية والفنية بعد فترة طويلة من التوقف وسوف يشهد ذلك المعسكر، التدريبات الجماعية للفريق، ضمن الاستعدادات التى يجريها الأبيض بعد عودة النشاط الكروى داخل قلعة ميت عقبة، ومن المقرر أن يكون معسكر الزمالك المغلق فى برج العرب.