شكرا لقرائتكم تقارير: الزمالك يطالب المثلوثى بعدم استكمال الموسم مع الصفاقسى التونسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية عن أن التونسى حمزة المثلوثى لاعب الصفاقسى لن يستمر مع الفريق حتى انتهاء الموسم الحالى خاصة أن اللاعب انتهى عقده فى 30 يونيو الماضى.

وأنهى مسئولو الزمالك الرتوش النهائية على انضمام الثنائى اريل بابل لاعب أول أغسطس الأنجولى والتونسى حمزة المثلوثى لاعب الصفاقسى التونسى ليصبح اللاعبان أولى صفقات الزمالك الصيفية المقبلة، ولكن يتبقى فقط حصول كلا اللاعبين على مقدم تعاقدهما وفتح الطيران الدولى للحضور إلى القاهرة وإتمام الكشف الطبى عليهما قبل مشاركتهما فى تدريبات الزمالك، وكشف مصدر داخل الزمالك أن الثنائى قاما بالتوقيع على عقود انضمامهما للزمالك الكترونيا حيث لا يرتبط الثنائى باندية بعد انتهاء تعاقدهما مع الفرق التى كانا يلعبان فيها.

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قال موقع " foot24 " التونسى أن حمزة المثلوثي لم يتفق مع إدارة النادي الصفاقسي حول تمديد عقده إلى حين نهاية الموسم الرياضي الحالي ما جعله يغيب عن تدريبات الفريق منذ التحاقه بتجمع المنتخب الوطني.

أشار الموقع نقلا عن مصادرة مقربة من المثلوثي، فإن الصفاقسى لم تسدد مستحقاته المالي علما أن إدارة الزمالك الذى يعتبر الفريق الجديد للمثلوثي طلبت منه عدم اكمال الموسم الرياضي الحالي مع الصفاقسى.

أضاف الموقع أن المثلوثي ينتظر فتح الطيران الجوي بين تونس ومصر من أجل السفر إلى القاهرة والخضوع إلى الإختبار الطبي تمهيدا لتوقيعه عقدا مع الزمالك يمتد لـ 3 سنوات.