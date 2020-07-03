شكرا لقرائتكم حسام غالى يكشف قصة عشقه لرقم "14" عنوان رحلة التألق مع الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغزل حسام غالى كابتن الاهلى السابق ومدير الكرة بالجونة فى رقم التى شيرت الذى لعب له طوال رحلته مع الساحرة المستديرة حيث نشر الكابيتانو عبر حسابه على انستجرام رقم "14" وعلق قائلا : "رقمى المفضل" ، وشارك حسام غالى فى 74 مباراة دولية بقميص منتخب مصر، ولعب لـ6 أندية طوال مسيرته وهى الأهلى وفينورد الهولندى وتونتنهام وديربى كاونتى الإنجليزيين والنصر السعودى وليرس البلجيكى.

حصل غالى مع الأهلى على 13 بطولة، هى الدورى المصرى 2010/2011 - 2015/2016- 2016/2017- 2017/2018، كأس السوبر المصرى 2010 - 2014 – 2015، كأس مصر 2003- 2017، دورى أبطال إفريقيا2001 – 2012، كأس الكونفدرالية 2014، كأس السوبر الإفريقى 2002

وأعلن كابيتانو القلعة الحمراء قرار اعتزال الساحرة المستديرة بشكل رسمى فى 23 أبريل 2018 بمؤتمر صحفى عقده بمقر القلعة الحمراء وانهمرت الدموع من عينيه قائلا، "عايز ارتاح".

وقال حسام غالى باكياً، "يشهد الله أننى لم أقصر أو أتخاذل فى حق الأهلى، وأتمنى أن يكون جمهور القلعة الحمراء راضيا عنى، لحظة صعبة ولكنها سنة الحياة، أدعوكم لمباراة اعتزالى وأتشرف بحضوركم وفخور بانتمائى لهذا الصرح الكبير".

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ولعب حسام غالى من بداية اللقاء وغادر فى الدقيقة 76، ولعب على حسابه صلاح محسن الذى سجل هدف اللقاء الوحيد فى الدقيقة 83، ووجه غالى تحية الوداع للجماهير فى آخر مباراة له بالملاعب، كما قام بتحية زملائه بأرض الملعب وكذلك الجهاز الفنى والإدارى والطبي.

وتحدث غالى قبل انطلاق مباراة اعتزاله موجهاً رسالته للجماهير التى حضرت اللقاء قائلاً "اشكركم على الحضور وتشريفى بتواجدكم اليوم فى ملعب هزاع بن زايد، اود ان أوجه الشكر لزملائى والنادى الأهلى ومجلس ادارته والجهاز الفنى على مساندتهم ليا وتحملهم الكثير بسببي".

متابعاً "دايماً كنتوا فى ضهرى وسند ليا واستحملوا كتير، زوجتى كانت دايماً تقولى روح للكورة هى حبيبتك أنا مش حبيبتك، دلوقتى انا بلعب أخر ماتش وهى هتفضل حبيبتى للأبد".

وواصل غالى كلمته "كنت أتمنى ان يتواجد ابى رحمه الله فى يوم مثل هذا، كان دايماً يكون معايا واليوم ارغب فى ان امنحه حقه أنا اسير بنصائحه لي، أتمنى من الجماهير ان تحيى روحه فى مباراة اعتزالي" لتتفاعل الجماهير بالتصفيق لروح والد قائد القلعة الحمراء.