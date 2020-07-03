شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يشكل إدارة طبية جديدة بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تشكيل ادارة طبية جديدة داخل اتحاد الكرة تكون مختصة بانشاء ملفات لكل نادي بالدوري الممتاز واللاعبين عن الحالة الصحية لكل فرد ومتابعته اولا بأول.

قرر اتحاد الكرة اسناد اللجنة الطبية لكورونا الي مصطفي ترك مدير مكتب رئيس اتحاد الكرة والذي تولي هذا المنصب لسنوات طويلة مع سمير زاهر و جمال علام و هاني ابو ريدة ثم عمرو الجنايني قبل ان يتم اسناد مهمة جديدة اليه وهي ادارة اللجنة الطبية بفيروس كورونا.

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فى سياق متصل حدد الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 7 أغسطس المقبل موعدا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز لموسم 19-2020 ، وأكد حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد أن استئناف المسابقة سيبدأ بالمباريات المؤجلة، كما أنه بصدد إعلان جدول المباريات على مرحلتين، تتضمن الأولى المباريات المقرر اقامتها في الفترة من 7 أغسطس المقبل وحتى نهاية الشهر نفسه، وسيتم الكشف عنه فور الوصول لموقف نهائي بشأن ملعب أسوان الذي طلب آداء مبارياته بالقاهرة، تمهيدا لإرسال الجدول إلى الجهات المعنية واعتماده رسميا قبل الإعلان عنه خلال أيام.

أضاف مدير مسابقات الاتحاد أن المرحلة الثانية للجدول وتتضمن المباريات المقرر اقامتها اعتبارا من أول سبتمبر وحتى نهاية المسابقة سيتم الكشف عنها فور إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن المواعيد النهائية للدورين قبل النهائي والنهائي لبطولتي أبطال الدوري والكونفيدرالية.

وفيما يتعلق بالدرجات الأدنى لمسابقة الدوري يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن كل ما يتردد بخصوصها مجرد اجتهادات صحفية وسوف تعلن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد القرار النهائي بشأنها الأسبوع المقبل.