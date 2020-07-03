شكرا لقرائتكم أسوان يجري مسحة كورونا لعضوي النادي قبل الالتحاق بمعسكر الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع ثنائي مجلس إدارة نادي أسوان إيهاب منصور ومحمد حمدى عباس، لإجراءات المسحة الطبية للكشف عن كورونا قبل الالتحاق بمعسكر الفريق بالقاهرة، حيث يستعد أبناء الجنوب بقيادة أحمد كشري المدير الفني لأسوان، لاستئناف مسابقة الدوري العام بعد فترة التوقف الطويلة التي بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وتوجه ثنائي مجلس أسوان إلى القاهرة لمتابعة معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالتنسيق مع مجلس الإدارة ولجنة الكرة، ودعم الجهاز الفنى بقيادة أحمد كشرى واللاعبين إستعدادا لإستئناف الدورى الممتاز، والوقوف على أحوال وشئون معسكر الإعداد بالمركز الأوليمبى أولا بأول وتذليل أى عقبات أو مشكلات تظهر حتى يستفيد الفريق من معسكره الذى تم بالتنسيق بين مجلس إدارة النادى ومحافظ أسوان ووزير الشباب والرياضة.



إيهاب منصور ومحمد حمدى عباس



إيهاب منصور

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في سياق آخر، خضع الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، بقيادة أحمد كشرى مدرب الفريق، للمسحة الثانية للكشف عن كورونا، الأربعاء الماضي، بالمركز الأولمبى بالمعادى، والذى يستضيف معسكر أبناء الجنوب استعداداً لعودة النشاط الرياضى واستئناف الموسم الجارى خلال الفترة المقبلة، بعد فترة التوقف التى بدأت فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وكانت نتيجة المسحة الأولى قد أظهرت إصابة حالة واحدة بفيروس كورونا، حيث تم عزل الحالة المصابة قبل الدخول فى المعسكر.

وفى وقت سابق أكد أحمد كشرى أن الحالة التى ثبتت إيجابية نتيجتها بعد المسحة الأولى من لاعبى الفريق للكشف عن وباء كورونا المستجد، والتى خضع لها أبناء الجنوب الخميس الماضى فى معسكرهم بالمركز الأولمبى، لم تخالط أى لاعب بالفريق.

وأضاف كشرى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، الشخص المصاب أجرى التحليل خارج المعسكر وقبل أن ينطلق معسكرنا عرفنا النتيجة، وبالتالى لم يخالط أى من لاعبى الفريق، ونشكر اتحاد الكرة على اتخاذ هذا الإجراء قبل عودة النشاط، فلولاه لما كنا عرفنا الحالات المصابة بين اللاعبين، والأمور تسير الآن بشكل منتظم وبدأنا تدريباتنا بشكل طبيعى.