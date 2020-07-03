شكرا لقرائتكم سيتي يعرض ليفربول للرباعية الأولى منذ 2011 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفسد مانشستر سيتي احتفالات ليفربول بانتزاع لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ووجه له ضربة موجعة حيث تغلب عليه 4 - صفر يوم الخميس في المرحلة الثانية والثلاثين من المسابقة.

وافتتح كيفن دي بروين التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 25 من ضربة جزاء، ثم أضاف زميلاه رحيم سترلينغ وفيل فودين الهدفين الثاني والثالث للفريق في الدقيقتين 35 و45 .

وفي الشوط الثاني، عزز مانشستر سيتي انتصاره بالهدف الرابع في الدقيقة 66 وسجله البديل أليكس أوكسليد تشامبرلين لاعب ليفربول بالخطأ في مرمى فريقه لدى محاولة التصدي لتسديدة من سترلينج.

وتعود آخر خسارة برباعية نظيفة مني بها ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى موسم 2011 - 2012 أمام توتنهام في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.